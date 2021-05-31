Распространителям наркотиков из Барнаула грозит пожизненный срок

Больше 700 граммов изъяли у обвиняемых Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае в суд передано уголовное дело в отношении трех наркосбытчиков. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МВД России по региону.

- По версии следствия, с апреля по июнь 2020 года обвиняемые, используя интернет, вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, от которых получили наркотики через тайники-закладки, - рассказывают в ведомстве.

Члены банды забирали наркотики, формировали оптовые и розничные закладки и раскладывали их по Барнаулу и Новоалтайску. Далее информацию о месте расположения тайников передавали соучастникам. За свою работу они получали вознаграждение в биткоинах.

В ходе расследования у обвиняемых были изъяты около 700 граммов синтетических наркотиков. Они находились в тайниках, оборудованных в Барнауле и в лесу.

«Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет организованной группой лиц в крупном и особо крупном размерах».

В настоящее время члены банды ожидают суда. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.