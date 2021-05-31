Вечный огонь затушат в Барнауле

Вечный огонь Фото: пресс-службы администрации Барнаула

8 июня в Барнауле временно затушат пламя вечного огня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Из-за ремонта временно прекратится подача газа к вечному огню у памятника на проспекте Ленина, - говорится в сообщении.

Речь идет о вечном огне, расположенном у памятника «Могилы партизан и подпольщиков, погибших в 1920-1921 гг.» на проспекте Ленина. Ремонт будут производить на ГРС-3 города Барнаула и линейной части магистрального газопровода. Поэтому с 8 июня подачу газа прекратят. По планам обслуживающей компании, работы продлятся не более 48 часов.