Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 мая 2021 5:59

Три человека погибли в аварии на алтайской трассе

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречку
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трое погибли сразу, еще восемь получили травмы

Трое погибли сразу, еще восемь получили травмы

Фото: Анна СЕМИНА

Сотрудники ГИБДД в Алтайском крае устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в котором погибли три человека и еще с десяток получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло сегодня, 31 мая, в 7.00 на 2-м километре автодороги К-04 «Повалиха - Первомайское - Журавлиха - Шатуново», - уточняют в ведомстве.

Согласно предварительной информации, 24-летний парень на автомобиле Mazda двигаясь со стороны села Первомайское выехал на встречку и столкнулся с автобусом Iveco, который перевозил сотрудников одного из предприятий.

В результате столкновения травмы, не совместимые с жизнью получил сам водитель легковушки, а также два его пассажира. Все скончались на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи.

- Также, по предварительной информации, восемь человек - пассажиры автобуса - получили травмы различной степени тяжести, - добавляют в полиции.

ДТП