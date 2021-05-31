Три человека погибли в аварии на алтайской трассе

Трое погибли сразу, еще восемь получили травмы Фото: Анна СЕМИНА

Сотрудники ГИБДД в Алтайском крае устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в котором погибли три человека и еще с десяток получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло сегодня, 31 мая, в 7.00 на 2-м километре автодороги К-04 «Повалиха - Первомайское - Журавлиха - Шатуново», - уточняют в ведомстве.

Согласно предварительной информации, 24-летний парень на автомобиле Mazda двигаясь со стороны села Первомайское выехал на встречку и столкнулся с автобусом Iveco, который перевозил сотрудников одного из предприятий.

В результате столкновения травмы, не совместимые с жизнью получил сам водитель легковушки, а также два его пассажира. Все скончались на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи.

- Также, по предварительной информации, восемь человек - пассажиры автобуса - получили травмы различной степени тяжести, - добавляют в полиции.