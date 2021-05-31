12-летний ребенок упал с горы «Чертов палец» на Алтае

Спасение мальчика Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

30 мая в Алтайском районе произошло ЧП – 12-летний ребенок упал с популярного туристической достопримечательности – горы «Чертов палец». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Популярность этого природного объекта объясняется не только тем, что с вершины открывается изумительная по красоте панорама Катуни и Алтайских гор, но и легкодоступным расположением. К сожалению, не все туристы соблюдают правила безопасности, посещая это место, - говорят в ведомстве.

Именно это и произошло накануне. После падения ребенок не мог самостоятельно двигаться. Его спускали на носилках трое сотрудников отдельного поста 60-й пожарно-спасательной части. После мальчика на скорой отправили в Горно-Алтайскую городскую больницу.