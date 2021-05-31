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Общество31 мая 2021 5:07

Больше тысячи человек на Алтае пострадали от клещей за неделю

Уже сейчас наблюдается пик активности клещей
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Пик активности клещей набирает обороты

Пик активности клещей набирает обороты

Фото: Анна СЕМИНА

За минувшую неделю в Алтайском крае с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации обратился 1151 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- Зарегистрировано 98 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 36 детей до 14 лет, девять случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у двоих детей и три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у двоих детей до 14 лет, - сообщают в ведомстве.

Если собрать статистику Барнаула, то на сегодня в 24 случаях есть подозрение на клещевой тиф (в т.ч. у восьми детей), пять случаев на подозрение заражения энцефалитом (в т.ч. у двоих детей) и у одного ребенка есть подозрение на заболевание боррелиозом.

Всего же с начала сезона активности клещей в Алтайском крае пострадали уже 4763 человека и сейчас наблюдается пик.