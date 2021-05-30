Заместитель главврача алтайского наркодиспансера попался на крупной взятке

Взятки передавались частями Фото: Анна СЕМИНА

Сотрудники управления экономической безопасности выявили крупную взятку в Алтайском краевом наркодиспансере. Под подозрение попал заместитель главного врача, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

- По предварительным данным следствия, в 2018 - 2021 году подозреваемый частями получил от предпринимателя взятку на общую сумму 255 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве.

Деньги послужили вознаграждением для заместителя главного врача диспансера. За это он в обход законных процедур должен был принять в отношении конкретной организации решение выбрать ее в качестве контрагента на оказание услуг по уборке снега.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Ведется сбор и закрепление доказательной базы. Расследование продолжается.