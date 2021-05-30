Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 мая 2021 года составило 51581

За последние сутки в крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 мая 2021 года увеличилось еще на 60 случаев и составило 51 581. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- За минувшие сутки в крае зарегистрирован 60 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 29, Бийск – 7, Бийский район – 4, Рубцовск, Павловский район – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Зональный районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Ключевской, Мамонтовский, Романовский, Советский, Солтонский, Троицкий, Целинный районы – по 1 заболевшему, - сообщает статистика.

Выздоровел за минувшие сутки 41 пациент. Таким образом, общее число вылечившихся от коронавируса жителей Алтайского края на сегодня достигло отметки 46 498. Скончались еще семь человек и все от COVID-19 (общее число жертв – 3223).