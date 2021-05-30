На Алтае заключенный избил сотрудника СИЗО

Заключенный напал на младшего инспектора дежурной службы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 29-летний осужденный из Бийска, не желая подчиняться, избил сотрудника СИЗО, теперь ему придется ответить за свои действия в суде, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

- Следствием установлено, что инцидент произошел вечером 17 февраля 2021 года в СИЗО №1, расположенном в селе Кызыл-Озек Майминского района, - уточняют в ведомстве.

Один из осужденных, находящийся в СИЗО, из-за личной неприязни напал на младшего инспектора дежурной службы, который пытался пресечь его неправомерное поведение. Он не менее двух раз ударил сотрудника изолятора в живот.

По факту на падания было возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, то есть применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Обвиняемому грозит до пяти лет заключения.