В Барнауле парень украл из магазина кроссовки, а вместо них оставил свои старые

Кроссовки задержанный успел перепродать Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Барнаула задержали 22-летнего парня, которого подозревают в грабеже – он украл кроссовки из магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Молодой человек открыто похитил мужские кроссовки стоимостью пять тысяч рублей и скрылся, не реагируя на окрики сотрудника магазина, - отмечают в ведомстве.

Заявление в полицию подал продавец магазина. Она рассказала, что зашла в примерочную сразу после того, как оттуда вышел молодой человек. Там он оставил старые стельки от обучи и поношенные кроссовки. Бросившись за «покупателем» сотрудница отдела стала звать его и требовать остановиться, однако он лишь ускорил шаг и сбежал.

Подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний парень, у которого уже есть судимость за хранение наркотиков. Он признался в краже и добавил, что кроссовки успел перепродать, а деньги потратил на собственные нужды.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.