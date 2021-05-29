Спасатели эвакуировали жильцов из-за пожара в бийской девятиэтажке

Из квартир вывели восемь человек Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вчера, 29 мая, в бийском многоквартирном доме по улице Ленина произошел пожар. Прибывшим пожарным пришлось эвакуировать восьмерых жильцов, проживающих в «зоне» возгорания, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Выяснилось, что пожар произошел на первом этаже, в помещении парикмахерской. Причина пожара неизвестна, но его площадь составила всего восемь квадратных метров.

- Дым стремительно распространялся на расположенные выше этажи, спасатели приступили к эвакуации людей из опасной зоны. Задача была успешно выполнена: из квартир над очагом пожара были выведены восемь человек, никто не пострадал, - отметили в управлении.

К тушению привлекались 18 человек личного состава и пять единиц техники. Также работало звено газодымозащитников.