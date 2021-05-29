Больше 400 тысяч цветов будут украшать Барнаул летом

Специалисты начали высаживать растения на клумбах города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В летний период Барнаул будут украшать больше 400 тысяч цветов. Как рассказали в городской администрации, рабочие уже начали высаживать растения.

Высадка идет сразу в нескольких районах города. Специалисты в настоящий момент высадили уже больше 85 тысяч цветов.

- Всего в 2021 году город будут украшать более 150 цветников, 300 вазонов и малых архитектурных форм, на них высадят более 400 корней цветочной рассады. Общественные зоны украсят более 20 видов однолетних растений: петунии и бархатцы, виолы и колеусы различных окрасок, канны, кохии, вербена, сальвия, бегония, герань и другие. В этом году впервые будут высажены новые оттенки бальзамина новогвинейского, алиссума и агератума, - рассказали в мэрии.

Самый большой цветник – на площади Октября. Только там высадят больше 34 тысяч цветов. Также масштабные клумбы находятся на пересечении Павловского тракта с улицей Малахова, проспекте Ленина, Обском бульваре, площади Мира и так далее.

Все работы по посадке цветов планируют закончить до 20 июня.