Алтайский депутат раскрыла шокирующие подробности из жизни постояльцев частного приюта

Комнаты в приюте Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Депутат Рубцовского горсовета Надежда Дрюпина рассказала, в каких условиях жили постояльцы частного приюта. Сейчас на месте работают следователи в рамках уголовного делао ненадлежащем оказании услуг.

По словам депутата, весной к ней начали обращаться местные жители с рассказами об ужасном состоянии постояльцев приюта – якобы они голодают, неопрятно выглядят. Также удалось пообщаться с пенсионером, который оттуда сбежал. Мужчина рассказал, что с пожилыми людьми плохо обращаются. Кроме того, они постоянно недоедают.

Прокурорская проверка по инициативе депутата показала, что там, действительно, грязно.

- Когда мы прибыли, сразу проследовали на кухню, чтобы посмотреть, какие продукты есть в наличии. В это время там готовили обед – огромную бадью лапши и лист тефтелей. Увидев размеры этого чана, я поняла, что это старикам еще и на вечер, а может, на несколько дней. Поэтому поинтересовалась, планируется ли что-то еще на ужин. Мне сказали – пожарят рыбу, которой в холодильнике не оказалось. Но сотрудники заявили, что сходят и купят ее позже, в чем мы, конечно, усомнились, - цитирует депутата «Банкфакс».

В Минсоцзащиты Алтайского края отметили, что уже проводят работу по решению проблем пенсионеров, которые ранее там проживали. С каждым побеседуют и предложат перебраться в государственный дом-интернат.