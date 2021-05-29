В ГИБДД Барнаула рассказали, где установят камеры в 2022 году

Новые камеры появятся на шести перекрестках Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в Барнауле установят новые камеры для фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Как сообщила представитель городской Госавтоинспекции Екатерина Виноградова на радио «Эхо Москвы в Барнауле», комплексы появятся на шести участках.

Камеры будут устанавливать в центре города, в том числе на главном проспекте, а также на самых аварийных дорожных участках. Речь идет о следующих перекрестках:

–Ленина-Строителей;

– Ленина-Пионеров;

– Социалистический-Молодёжная;

– Энтузиастов-Солнечная Поляна;

– Антона Петрова-42-й Краснознаменной Бригады;

– Северо-Западная-Юрина.

Напомним, на повышение безопасности на дорогах края направят больше 100 млн рублей.