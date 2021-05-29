Росприроднадзор выясняет, откуда взялось «пятно» на барнаульском Ковше

Горожане полагают, что в Обь сливают химикаты или нечистоты. Скриншот видео паблика Инцидент 22

28 мая специалисты Росприроднадзора выехали на барнаульский Ковш после сообщений о появлении странного пятна. Как сообщает «Банкфакс», в Обь могли слить химикаты или нечистоты.

- Пользователи соцсетей обсуждают огромное пятно, расплывшееся по поверхности воды на барнаульском Ковше (старый Речпорт). Они считают, что в воду сливают отходы с расположенной на берегу стройки. В Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сообщили, что их специалисты уже выехали на место, - пишет издание.

Специалисты ведомства уже взяли анализы, чтобы понять, какое вещество загрязнило воду.

Кстати, Ковш давно уже притягивает к себе строителей, так как это перспективный земельный участок.