Житель Республики Алтай поборется за участие в финале шоу «Comedy Баттл» на ТНТ

Ерсултан Каранов Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

В полуфинале шоу «Comedy Баттл» 28 мая будет участвовать комик из Республики Алтай - Ерсултан Каранов. Ему всего 22 года, но он уже смог покорить сердца многих зрителей ТНТ. Сегодня станет известно, удастся ли комику с Алтая пройти в финал шоу и побороться за главный приз 11 сезона – 5 миллионов рублей.

Ранее Ерсултан говорил, что решил участвовать в «Comedy Баттл» после не совсем удачного участия в крайнем сезоне шоу «Открытый микрофон» (16+). Комик поделился, что полуфинал получился одним из самых приятных этапов именно по закулисью. К этому времени с большинством ребят уже познакомились, и всегда было с кем поговорить о чем-то, отвлечься от того, что скоро необходимо будет выходитьна сцену.

В сегодняшнем выступлении комик расскажет об обучении в автошколе, пунктуальности и привычке принимать пищу под YouTube.

Комик не считает, что на шоу у него есть конкуренты.

– Все кто оказался на этой сцене да и ещё и на стадии полуфинала уже получили многое. Есть ребята, за которыми приятно наблюдать из зала, и которые всегда меня веселят, но это уже больше не конкуренты, а друзья, – поделился Ерсултан.

Новый выпуск шоу «Comedy Баттл» с участником из Республики Алтай выйдет сегодня в 22:00 на телеканале ТНТ!