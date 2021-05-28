В Барнауле сбили пенсионерку

Пострадавшую госпитализировали в горбольницу № 1 Фото: ГИБДД Барнаула

В Барнауле на Змеиногорском тракте водитель сбил пожилую женщину, сообщает ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– ДТП произошло на 19 км трассы «А-322». Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Lada Vesta допустил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали в горбольницу № 1 для оказания помощи.

По факту ДТП полицейские проводят проверку