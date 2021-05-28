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Происшествия28 мая 2021 12:54

13-летний мотоциклист пострадал в ДТП на Алтае

Его госпитализировали
Константин Санталов
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Место аварии

Место аварии

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай 28 мая в аварии пострадал юный мотоциклист, сообщает региональное управление МВД.

– ДТП случилось около 3:30 часов в селе Онгудай, в районе дома № 76 по ул. Ленина. Произошло опрокидывание мотоцикла Минск. Транспортным средством управлял 13-летний местный житель, – отметили в ведомстве.

Мотоцикл опрокинулся, потому что подросток не справился с управлением. В результате аварии мальчик получил травмы, его госпитализировали в районную больницу.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП