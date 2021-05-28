Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 28 мая 2021 года составило 3207

За сутки умерли 11 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 28 мая скончались 3207 человек с коронавирусом, в том числе 2277 случай от COVID-19, 930 случаев – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли 11 человек с коронаврусом. Все они скончались из-за COVID-19,– отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 51463 , в том числе 3484 ребенка.

Из общего числа заболевших 520 случаев – завозные, в т.ч. 213 – из-за рубежа; 31655 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 51463 заболевших: 13398 – у больных внебольничной пневмонией, 30115 – у заболевших ОРВИ, в 7950 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 46399 человек, за прошедшие сутки вылечилось 35 пациентов.