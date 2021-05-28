Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 мая 2021 года составило 51463

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 28 мая 2021 года выросло на 59 человек и составило 51463 случая инфицирования, в том числе 3484 ребенка. Об этом пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 28 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 502 человека.

Кроме этого, 144 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 146, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 51.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах края: Барнаул – 30, Камень-на-Оби, Чарышский район – по 3 заболевших, Бийск, Славгород, Волчихинский, Крутихинский, Павловский, Суетский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Рубцовск, Благовешенский, Калманский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть – Пристанский районы - по 1 заболевшему

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно выросло на 35 человек. Всего вылечившихся – 46399 .