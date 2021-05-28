Главой Октябрьского района Барнаула стал Юрий Асеев

Юрий Асеев и Галина Буевич. Фото: Барнаульская городская дума

Новым главой Октябрьского района Барнаула стал первый заместитель главы администрации Индустриального района Юрий Асеев, сообщает «Политсибру».

– За назначение Асеева на этот пост проголосовали единогласно. Вице-мэр Юрий Еремеев представил депутатам Асеева как высокопрофессионального специалиста, пользующегося авторитетом, – отмечает издание.

Юрий Асеев ранее занимал пост первого заместителя главы администрации Индустриального района. До этого он замещал должность главы Власихинской сельской администрации. Юрий Асеев сообщил, что будет уделять особое внимание вопросам благоустройства территорий, а также фокусироваться на реализации проектов направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

Напомним, место главы Октябрьского района пустовало с 21 января, когда его по собственному желанию покинул Андрей Овсянников.