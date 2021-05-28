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Происшествия28 мая 2021 5:00

На пешеходном переходе в Барнауле сбили женщину

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП
Константин Санталов
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В результате аварии женщина получила травмы

В результате аварии женщина получила травмы

Фото: ГИБДД Барнаула

В Барнауле в четверг, 27 мая, автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшая получила травмы, сообщает ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– ДТП произошло на пересечении улиц Попова – Э.Алексеевой. Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Nissan X-Trail, допустил наезд на 31-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – добавили в ведомстве.

В результате аварии женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь на месте ДТП. Полицейские проводят проверку по факту этой аварии.

ДТП