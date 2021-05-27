Постояльцы частого дома престарелых из Рубцовска жили в ужасных условиях

Дом престарелых Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

В Рубцовске на владельцев частного дома престарелых завели уголовное дело, так как было установлено, что они содержали постояльцев в невыносимых условиях.

- Установлено, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении частного пансионата не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом, - установило следствие.

Также известно, что с 2016-го по наши дни услуги пожилым людям поочередно оказывали трое предпринимателей. Старики проживали в частном доме на улице Рихарда Зорге. В настоящее время следователи уже провели обыски в этом помещении, а также по месту жительства бывших и нынешнего владельца здания, где проживают пожилые люди.

- Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - добавляют в Следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенная группой лиц».