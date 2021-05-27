У барнаульского зоопарка установят мобильный пункт вакцинации

Вакцину можно получить бесплатно Фото: предоставлено пресс-службой

С 28 по 30 мая мобильный пункт вакцинации от коронавируса будет работать в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» (улица Энтузиастов, 12) с 10 до 16 часов. Об этом сообщают в региональном минздраве.

- В мобильном пункте могут пройти вакцинацию жители края старше 18 лет из любого района, города или села. Но вторую часть прививки нужно будет поставить в той медицинской организации, которая ведет вакцинацию в мобильном пункте, - говорится в сообщении ведомства.

Если говорить о вакцинации в парке, то ее будет проводить городская поликлиника №9. Перед тем, как поставить прививку пациента осмотрит врач. Если будут обнаружены симптомы ОРВИ или обострение хронических заболеваний, то в таком случае будет отказано в вакцинации.

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