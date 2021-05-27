Алтайский минздрав открестился от поборов на вакцинацию от коронавируса

Дмитрий Попов Фото: Татьяна Гейнрих

Министерство здравоохранения Алтайского края сделало заявление, в котором отрицает участие в поборах на вакцинацию.

Буквально на днях в сети появились фотографии письма за подписью министра здравоохранения Дмитрия Попова, которые, в частности, направляют сельхозтоваропроизводителям региона. В них ведомство просит оказать материальную поддержку на вакцинацию населения. В самом минздраве заявили – это мошенники.

- В Алтайском крае зарегистрированы случаи мошенничества. В адрес сельхозтоваропроизводителей региона поступают письма за подписью министра здравоохранения Алтайского края Д.В. Попова и телефонные звонки от его имени с просьбой оказать материальную помощь на приобретение вакцины против коронавирусной инфекции. Сообщаем, что рассылаемые сообщения – фейк, - говорится в заявлении.

Тем временем, данные по письмам переданы в полицию.