Энергетики рассказали из-за чего разрушилась труба на барнаульской ТЭЦ-2

Труба на ТЭЦ-2 Фото: Виталий БАРАБАШ

Эксперты проверили состояние трубы на барнаульской ТЭЦ-2 и сделали свои выводы: почему же произошло ее разрушение. Об итогах на заседании правительства Алтайского края рассказал директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов.

- Буквально сегодня нам выдали экспертное заключение. В частности, отмечены недостатки проектирования: занижена толщина стенки верхней части трубы на 10-20 мм ниже современного норматива, однослойное армирование только с наружной стороны, процент армирования до двух раз меньше минимального. Второе, что отмечают эксперты - низкое качество строительства: нарушение технологии при строительстве, могли быть допущены перемерзания, вместо щебня использовалась галька, - констатировал Игорь Лузанов.

По его словам, наша труба относится к конструкциям так называемой первой массовой серии, которые проектировались до 1962 года, а на тот момент опыта проектирования и строительства еще не было.

Напомним, 11 апреля этого года на ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение дымовой трубы. В результате также был поврежден конвейер топливоподачи. По данному факту расследуется уголовное дело.