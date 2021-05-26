На экологический субботник вышли активные горожане

В прошедшие выходные на экологическии субботник вышли активные горожане - жители ТОС Локомотивного микрораи она, студенты лицея Железнодорожного транспорта, члены молодежного общественного движения «Молодая гвардия ЕР», представители дружины «Барнаульская», а также все, кому небезразлична красота и чистота каждого уголка нашего города.

В этот раз активисты навели порядок на берегу реки Пивоварки.

Александр Локтев, основатель фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы:

Александр Локтев

- Проблема эта многолетняя, территория здесь на протяжение долгого времени загрязнялась мусором и сухими ветками, поэтому мы на постоянной основе занимаемся вопросами очистки реки Пивоварка, организуем субботники. Через мост, расположенныи в этои зоне, проходит дорога к железнодорожному вокзалу, однои из крупных улиц - проспекту Коммунаров, а также школе №78. Жители проходят и постоянно видят грязь, мусор, а сеи час, думаю, они приятно удивятся. В силу большого объема загрязнения даннои территории мы разбили очистку на этапы, и первыи из них завершился успешно!