Полицейские остановили поиски алтайских школьниц, пропавших из интерната

Жизни и здоровью воспитанниц ничего не угрожает Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай нашли двух воспитанниц школы-интерната, которые пропали 14 мая, сообщает региональное управление МВД.

– В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 16-летних воспитанниц специализированного учреждения нашли на одной из улиц Горно-Алтайска, – отметили в ведомстве.

Там также добавили, жизни и здоровью воспитанниц ничего не угрожает. Девушки уже снова находятся в школе-интернате №1 для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей имени Г.К. Жукова.

Полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства, в том числе причины и условия, способствовавшие уходу девушек из интерната.