В Барнауле на припаркованный Lexus из окна многоэтажки скинули пепельницу

Поврежденный автомобиль. Скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

В Барнауле вечером в воскресенье, 23 мая, на припаркованный рядом с домом автомобиль скинули пепельницу. Об этом очевидцы сообщили в группе «Инцидент Барнаул».

– На пересечении улицы Пролетарской и переулка Циолковского неизвестный с верхнего этажа многоквартирного дома скинул пепельницу, которая приземлилась прямо на припаркованный рядом с домом Lexus, – написали пользователи.

В комментариях барнаульцы возмутились поступком неизвестного. Они не только посочувствовали владельцу иномарки, но и написали о том, что пепельница могла упасть на голову случайному прохожему.