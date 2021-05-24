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Общество24 мая 2021 8:20

В Барнауле на припаркованный Lexus из окна многоэтажки скинули пепельницу

Автомобиль получил заметное повреждение
Константин Санталов
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Поврежденный автомобиль. Скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

Поврежденный автомобиль. Скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

В Барнауле вечером в воскресенье, 23 мая, на припаркованный рядом с домом автомобиль скинули пепельницу. Об этом очевидцы сообщили в группе «Инцидент Барнаул».

– На пересечении улицы Пролетарской и переулка Циолковского неизвестный с верхнего этажа многоквартирного дома скинул пепельницу, которая приземлилась прямо на припаркованный рядом с домом Lexus, – написали пользователи.

В комментариях барнаульцы возмутились поступком неизвестного. Они не только посочувствовали владельцу иномарки, но и написали о том, что пепельница могла упасть на голову случайному прохожему.