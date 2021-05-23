На Алтае мужчина украл телевизор и телефон из-за ревности

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае задержали подозреваемого в краже телевизора и мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

– По предварительным данным, подозреваемый заметил, что в доме несколько дней никто не проживает. Как оказалось, потерпевший проходил лечение в больнице. Злоумышленник воспользовался этим и, разбив окно, украл жидкокристаллический телевизор и сотовый телефон, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Позже выяснилось, что мужчина таким образом решил отомстить своей бывшей сожительнице, которая в это время проживала с новым возлюбленным. Ущерб составил более 21 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.