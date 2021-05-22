19-летняя девушка пропала в Барнауле

Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшей, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле пропала 19-летняя Любовь Кряхтунова. Об этом пишут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае на своей странице в соцсети «ВКонтктакте».

– Местонахождение Любови Кряхтуновой неизвестно с 20 мая 2021 года, – добавили волонтеры.

Приметы пропавшей девушки: рост 165 сантиметров, телосложение нормальное, глаза зеленые, волосы темно-русые, до плеч.

Была одета: синяя джинсовая куртка, темно-синие брюки, белые кроссовки. С собой у девушки был зеленый пакет.

Для поисков девушки волонтерам требуется помощь добровольцев. Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшей, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (круглосуточно и бесплатно).

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле остановили поиски 13-летнего подростка.