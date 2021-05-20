Родители учащихся гимназии №131 в Барнаул борются за любимого педагога

Родители гимназистов уже обратились в профильный комитет и прокуратуру и направили письмо губернатору. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители учащихся 1 «B» класса барнаульской гимназии № 131 борются за педагога Светлану Стогову. Они пожаловались губернатору на конфликт их педагога с руководством. Об этом сообщает «Банкфакс».

– Со слов родителей, у Светланы Стоговой сложились непростые взаимоотношения с директором гимназии Артемом Семерниновым, который возглавляет учреждение с 2017 года. Как полагают собеседники редакции, руководителю пришлось не по нраву, что у сотрудника есть своя точка зрения по вопросам педагогики, отличная от его мнения, и что она не боится высказывать ее, – сообщает издание.

Тем не менее, по словам родителей, Стогова талантливый и опытный педагог. По их мнению, многочисленные проверки и давление со стороны директора заставили учительницу написать заявление об увольнении.

Родители гимназистов уже обратились в профильный комитет и прокуратуру и направили письмо губернатору. При этом директор гимназии от комментариев отказался.