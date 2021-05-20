Барнаульского физика-эксперта осудили за «слепые» проверки металла

Заказчики получали подложные протоколы, где было сказано, что в металлоломе отсутствует радиоактивное загрязнение. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили эксперта-физика Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае за подлог документов радиоактивного загрязнения в металле. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

– Как установлено судом и следствием, в период с января по декабрь 2020 года эксперт-физик Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» действуя на основании договора с коммерческой организацией о проведении контроля радиационной безопасности партий металлолома, не проводя осмотры и замеры радиационного контроля металлолома, находящегося в железнодорожных полувагонах, составлял соответствующие протоколы и акты, внося в них заведомо ложные сведения о проведении им радиационного контроля партий лома цветных металлов, – сообщает пресс-служба СК.

Заказчики получали подложные протоколы, где было сказано, что в металлоломе отсутствует радиоактивное загрязнение. Это позволяло им отправлять железнодорожные вагоны с ломом металла получателю. За служебный подлог подсудимому назначили штраф.