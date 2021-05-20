В Алтайском крае ограничат движение из-за военных колонн

Госавтоинспекторы призывают водителей с пониманием отнестись к ограничениям. Фото: Анна СЕМИНА

21 мая в Алтайском крае ограничат движение транспорта на определенных участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

– В связи с плановым движением военных колонн 21.05.2021 будет временно ограничено движение для всех видов транспорта: с 18 часов 50 минут до 22 часов 50 минут на участке автодороги «а/д подъезд к н.п. Косиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» - н.п. Украинский», – сообщили в ГИБДД края.

Госавтоинспекторы призывают водителей с пониманием отнестись к ограничениям.