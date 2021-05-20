У жителя Горно-Алтайска на рабочем месте нашли марихуану

Вещество изъяли. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

У жителя Горно-Алтайска изъяли более 0,5 кг марихуаны, которую он хранил на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

– Накануне стражи порядка пришли к горожанину на работу, для проверки поступившей информации. Изначально мужчина отрицал наличие у него запрещенных веществ. Четыре полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения, внешне напоминающего высушенные части конопли, полицейские обнаружили в ремонтной мастерской, где мужчина работает. Вещество было изъято и передано для исследования экспертам, которые подтвердили, что оно является наркотическим – марихуаной общей массой 542 грамма, - сообщают в пресс-службе региональной полиции.

Подозреваемый признался, что марихуану заготовил самостоятельно и хранил для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело.