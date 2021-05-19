Музей Алтайского техуниверситета присоединится ко Всероссийской акции «Музейная ночь»

В этом году акция пройдет в ночь с 22 на 23 мая. Фото: предоставлено пресс-службой

В этом году акция пройдет в ночь с 22 на 23 мая. В мероприятиях «Музейной ночи» в АлтГТУ будет задействован новый корпус, выставочный зал института архитектуры и дизайна, лаборатории управления международного образования и сотрудничества, военного учебного центра и строительно-технологического факультета.

В программе «Музейной ночи» в АлтГТУ предусмотрены мероприятия для разной возрастной категории. Самым маленьким посетителям будет интересно принять участие в занятиях по робототехнике, посмотреть фокусы, разгадать ребусы и головоломки. Также для малышей будет организованы просмотры детских диафильмов.

Для школьной и студенческой молодежи будут интересны интерактивные физические и химические эксперименты, мастер-классы по созданию «умного дома». Также они смогут побывать в лабораториях военного учебного центра.

Гостей постарше АлтГТУ приглашает на выставку минералов и горных, презентацию творческих проектов ученых института архитектуры и дизайна. В управлении международного образования и сотрудничества посетителей познакомят с письменностью разных народов мира, предложат принять участие в традиционных мероприятиях и познакомиться с традициями.

Центральным действием станет танцевально-театрализованное представление с участием творческих коллективов АлтГТУ. Все присутствующие смогут сфотографироваться с изобретателем «огненной машины» Иваном Ползуновым.

Музей Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова приглашает в гости. Адрес: ул. Димитрова, 73. Вход – свободный.

Старт акции в АлтГТУ в 19:00.

Программа музейной ночи в АлтГТУ https://www.altstu.ru/media/f/Programma_3.pdf.