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Происшествия18 мая 2021 15:48

На Алтае мужчина пытался откупиться от составления протокола за продажу запрещенного вещества

Вместо этого на него завели уголовное дело
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Продавец насвая предложил полицейскому 20 тысяч рублей

Продавец насвая предложил полицейскому 20 тысяч рублей

Фото: Анна СЕМИНА

В Заринске 53-летний мужчина попал под статью за то, что предложил полицейскому взятку, чтобы тот не составлял на него протокол. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- По данным следствия, в марте 2020 года в одном из торговых павильонов города Заринска сотрудниками полиции был установлен факт торговли запрещенным веществом «Насвай» одним из продавцов овощей и фруктов, - сообщают в ведомстве.

Полицейский было уже составил протокол и намеревался привлечь продавца к административной ответственности, как тот достал 20 тысяч рублей и попытался загладить «недоразумение». Однако страж правопорядка сообщил об инциденте в дежурную часть.

По факту покушения на дачу взятки возбуждено уголовное дело. Мужчина свою вину признал полностью. Сейчас он дожидается суда.

ЧП