В Минобре назвали среднемесячные зарплаты ректоров вузов

Алтайский государственный университет лидер по зарплатам Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство образования и науки РФ озвучило информацию о среднемесячной заработной плате руководителей вузов Алтайского края и Республики Алтай в 2020 году. Согласно этой информации, лидером является ректор АлтГУ Сергей Бочаров, пишет ИА «Банкфакс».

– Он получал в среднем 272 332 рубля в месяц. Зарплаты других упомянутых в списке алтайских ректоров оказалась существенно ниже – разница достигала десятков тысяч рублей, а директора институтов АлтГУ получают в разы меньше, - пишет издание.

Причем за своей средней зарплатой Бочаров приблизился к руководителям федеральных учреждений.

Причем что интересно: разброс в зарплатах директоров институтов «классического» университета вообще не поддается никакой логике. К примеру, директор института гуманитарных наук Лариса Нехвядович – получала порядка 220 229 рублей, а вот директор института цифровых технологий, электроники и физики Сергей Макаров - 64 078 рублей.

Согласно предоставленным документам, в других университетах края зарплаты еще ниже.