Алтайский министр соцзащиты расскажет о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Наталья Оськина Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина во вторник, 18 мая, ответит на вопросы о предоставлении ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

- По последним данным министерства, в мае это пособие получат 7398 семей, в которых воспитывают 9186 детей. Из них в 7279 случаях (79%) выплата назначена в максимальном размере - 100% прожиточного минимума на детей, установленного в Алтайском крае (10 611 рублей), - говорится в сообщении.

Общение с министром пройдет в формате онлайн. Эфир состоится в аккаунте министерства в Instagram и на YouTube-канале. Начало в 11 часов.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки для детей от 3 до 7 лет можно получить в контакт-центре по телефону (3852) 27-36-01.