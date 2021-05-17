В Барнауле бывшего полицейского осудили за взятку

Мужчина получил более 245 тысяч рублейй Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего сотрудника полиции Барнаула признали виновным в получении взятки. Мужчину осудили, пишет краевой Следком.

– С 2015 по 2017 год осужденный работал в должности инспектора ДПС ГИБДД. Он частями брал от предпринимателя взятку за обеспечение беспрепятственного проезда машин через весовой контроль, расположенный на маршруте патрулирования на Правобережном тракте Барнаула, – пояснили в ведомстве.

За два года экс-полицейский получил на банковский счет более 248 тысяч рублей. В итоге бывшего правоохранителя приговорили к 6,5 годам лишения свободы условно.