Губернатор Томенко оценил спектакль театра Вахтангова

Глава региона подчеркнул, что «получил огромное удовольствие и массу впечатлений» Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посмотрел спектакль «Царь Эдип» государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Барнауле. Своими впечатлениями глава региона поделился на странице в Instagram.

– В Алтайском крае очень любят театр, а тяжелый 2020 год оставил наши театры без встреч со зрителями, а зрителей – без театра. Возвращение к привычной жизни продемонстрировало невероятный интерес к постановкам вахтанговцев: билеты в кассах были распроданы буквально в первые сутки. Всего прошло 8 спектаклей, их посмотрели около 4 тысяч человек, – написал Томенко.

Он выразил благодарность руководству театра, артистам, и всем, кто технически обеспечивал проведение спектаклей. Также глава региона подчеркнул, что «получил огромное удовольствие и массу впечатлений». Кроме того, он поздравил Алтайский драматический и Вахтанговский театры со 100-летием со дня их оснований.

Ранее мы сообщали, что в Барнаул с гастролями приехал театр имени Евгения Вахтангова со своими лучшими постановками. Это спектакль-рекордсмен «Евгений Онегин», который объехал весь мир и крупнейшие города России, а также спектакли «Царь Эдип», «Наш класс» и «Крик Лангусты».