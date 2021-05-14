В детских лагерях на Алтае могут ограничить использование гаджетов

По мнению специалистов, бесконтрольное пользование мобильными телефонами, зависимость от игр и общения в соцсетях серьезно мешает детям активно отдыхать и полностью вовлекаться в процесс. Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрации детских лагерей могут запрещать использование телефонов и других гаджетов на своих территориях. Об этом сообщили в Минобрнауки Алтайского края, пишет «Толк».

В Минобре отметили, что на сегодняшний день практика запрета телефонов и других подобных устройств реализуют ряде лагерей региона. При этом на некоторых площадках, напротив, проходят даже специализированные смены, где наоборот необходимо наличие электронного оборудования для работы в творческих проектах.

– В связи с этим, введение пункта о запрете гаджетов осуществляется на усмотрение администраций детских оздоровительных лагерей, – отметили в ведомстве.

Как пишет издание, ранее специалисты заявляли о том, что бесконтрольное пользование мобильными телефонами, зависимость от игр и общения в соцсетях серьезно мешает детям активно отдыхать и полностью вовлекаться в процесс.