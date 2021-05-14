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Экономика14 мая 2021 9:11

Алтайская счетная палата обнаружила нарушения на 3,6 млрд рублей

Как отмечает председатель палаты, эта сумма уменьшилась относительно предыдущего года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Председатель палаты Виктор Миненок встретился со спикером алтайского парламента Александром Романенко

Председатель палаты Виктор Миненок встретился со спикером алтайского парламента Александром Романенко

Фото: АКЗС

Счётная палата Алтайского края в 2020 году выявила нарушения на 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил председатель палаты Виктор Миненок на встрече со спикером алтайского парламента Александром Романенко, сообщает пресс-служба АКЗС.

– Это существенно меньше, чем было в 2019 году. Мы очень спокойно относимся к этой цифре с учетом общего объема проверенных средств. Это не хищения, не какие-то грубые нарушения, а, как правило, огрехи в бухгалтерском учете, финансовой отчетности, ошибки порядка и процедур закупок, - отметил Виктор Минёнок.

Отмечается, что общий объем средств, проверенных Счетной палатой в 2020 году, составил около 110 млрд рублей. Большая часть из этих денег - это средства бюджетов всех уровней