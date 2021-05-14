В Новоалтайске начали ремонтировать дороги по нацпроету

На данный момент работники провели фрезерование старого дорожного полотна и уже начали выкладывать новый слой асфальтобетона. Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

В Новоалтайске начали ремонтировать дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

– На прошлой неделе специалисты Северо-Восточного ДСУ приступили к ремонту автомобильной дороги на улице Октябрьская. Отремонтированный участок станет прилегающей территорией к новой автобусной остановке, которая будет предназначена для улучшения транспортного обслуживания всех пассажиров, а также учеников Лицея №8, – рассказали в пресс-службе.

На данный момент работники провели фрезерование старого дорожного полотна и уже начали выкладывать новый слой асфальтобетона.

Отмечается, что в начале июня в Новоалтайске начнут ремонт дороги на пос. Новогорский. Затем специалисты продолжат свои работы на улице Семафорной и 2-й Залинейной.