Директор театра и новый режиссер. Фото: Станислав Хазиев.

У алтайского молодежного театра появился новый режиссер - Алексей Серов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- 12 мая директор Молодежного театра Алтая представила коллективу нового главного режиссера. Им стал Алексей Серов из Санкт-Петербурга, - пишет сайт.

Серов в 2019 году ставил в «Молодежке» трагикомедию «Наш городок» по пьесе Торнтона Уайлдера. По словам нового режиссера, он собирается посмотреть работы молодых режиссеров, с которыми уже есть договор о сотрудничестве. Есть шанс, что даст новую жизнь театру.

Об Алексее Серове известно, что с 1992 года он был главным режиссером новосибирского театра «Красный факел», с 2001 руководил Театром юного зрителя в Волгограде. В 2004 году основал и руководил Молодежным театром в Волгограде. В этом же городе в 2012 году основал Первый драматический театр и руководил им в 2013 году. В 2016-2017 годах Алексей Серов был главным режиссером Хабаровского краевого музыкального театра.