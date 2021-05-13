В Алтайском крае во время заготовки леса погиб мужчина

Пострадавший скончался Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волчихинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на лесозаготовках. Об этом пишет краевой Следком.

– По данным следствия, ЧП произошло в апреле 2021 года в лесничестве Волчихинского района. Там сотрудники одного из обществ с ограниченной ответственностью занимались заготовкой леса. В нарушение правил безопасности и инструкции по охране труда, вальщик леса, не убедившись, что его помощник отсутствует в опасной зоне, осуществил валку дерева, – пояснили в ведомстве.

В итоге упавшее дерево зацепило работника, от полученных травм он скончался.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.