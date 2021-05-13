На Алтае после гибели рабочего будут судить замдиректора и прораба строительной компании

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместителя директора и прораба строительной организации будут судить по обвинению нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть рабочего в Барнауле, пишет краевой Следком.

– По данным следствия, обществом был заключен договор подряда по ведению работ на строящемся объекте - многоквартирном доме в Барнауле. При этом за безопасность на производстве отвечали заместитель генерального директора и прораб подрядной организации. В нарушение инструкций и правил безопасности при ведении работ на высоте, ответственные лица не обеспечили ограждения опасной зоны внизу строящегося дома, – отметили в ведомстве.

В начале декабря 2020 года с высоты 10 этажа на проходящего внизу работника упал кирпич весом около 6 килограммов. Мужчина получил черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.

Во время предварительного следствия обвиняемые не признали свою вину. На автомобиль заместителя гендиректора, стоимостью более 1 миллиона рублей, наложили арест. Уголовное дело направили в суд.