Жителей Барнаула возмутила санитарная обрезка деревьев

Деревья после обрезки. Фото: скриншот со страницы Александра Деринга в «ВКонтакте»

Барнаульцев возмутила санитарная обрезка деревьев на проспекте Строителей в краевой столице. Там обрезали молодые яблони, и в итоге от них остались только пни. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал архитектор Александр Деринг.

– Зачем и кому это надо? Просто осваивать бюджет? Все благоустройство сводится к срезке деревьев и их побелке и бордюров. Сколько можно? 30 % срезки веток уже приводят к болезни и гибели деревьев! Безграмотно и преступно, – написал архитектор

На эту же проблему обратился внимание и активист Юрий Красильников. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии сквера на проспекте Строителей.

– Несмотря на то, что идет голосование «Какую территорию в Барнауле благоустроить», конкретно на Строителей уже начали. Как всегда через всем известное место - через пеньки молодых здоровых деревьев, – сообщил Юрий Красильников.