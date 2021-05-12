Опекунше из Советского района предъявили обвинение в истязании детей

Ранее был выявлен аналогичный факт, но в отношении другого ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительнице Советского района предъявили обвинение в истязании детей, которые были у нее под опекой. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, ранее был выявлен аналогичный факт, но в отношении другого ребенка.

- Органами опеки и попечительства города Бийска в 2015 году женщина была назначена опекуном двух детей – девочки 2008 года рождения и ее брата 2006 года рождения. С первых же дней она стала истязать девочку, причиняя ей физические и нравственные страдания. Несмотря на то, что ребенок имела особенности в развитии, опекун избивала ее, выгоняла в холодное время года на улицу раздетой, обливала холодной водой, причиняла иные страдания, - отметили в следкоме.

Че рез год женщина и вовсе отказалась от девочки и объяснила это тем, что она больна. Тем временем, она продолжила воспитывать брата несовершеннолетней и начала над ним издеваться. Опекунша оскорбляла и избивала ребенка, пока побои не заметили окружающие.

- В связи с тем, что органами опеки и попечительства города Бийска и Советского района ненадлежащим образом велась работа с замещающей семьей, следователями СК возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц, - подчеркнули в управлении.