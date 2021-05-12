В Барнауле могут создать новый архитектурный символ города

С таким предложением выступил член правления Союза Архитекторов Михаил Шмидт Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле может появиться новый архитектурный символ краевой столицы. Такое предложение было озвучено в ходе встречи главы Барнаула Вячеслава Франка с руководителями Алтайской краевой Общественной организации Союза архитекторов Российской Федерации.

- Рассуждая об архитектурной привлекательности Барнаула, Михаил Шмидт высказал предложение о необходимости создания на территории города некого объекта притяжения. По словам архитектора, город нуждается в современном символе, который мог бы стать предметом гордости его жителей и интереса гостей, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также участники встречи обсудили Генплан города и посчитали, что нужно уделять больше внимания работе с прикладными документами. К примеру, речь шла о Правилах землепользования и застройки и документах по планировке территории.