В образовательных учреждениях на Алтае усилят меры безопасности

Во всех образовательных организациях проведут дополнительный инструктаж и проверки Фото: Олег УКЛАДОВ

В школах, детских садах и учреждениях среднего профессионального образования Алтайского края пообещали усилить меры безопасности. Как сообщили в региональном Минобрнауки, Решение принято после трагедии в Казани.

- В настоящее время все образовательные организации Алтайского края имеют паспорта безопасности. Мы решаем вопросы, связанные с выполнением этих паспортов безопасности, и прежде всего - создание инфраструктуры, - подчеркнул министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Уже готов приказ, по которому во всех образовательных организациях проведут дополнительный инструктаж и проверки.

Кроме того, 12 мая, пройдет очередное селекторное совещание с органами образования. Так, участники подробно обсудят, как организован входной контроль в школах, каким образом проводят инструктажи детей, родителей и педагогов.

- Муниципальным образовательным организациям будет рекомендовано провести похожие мероприятия, а также родительские собрания, обсудить ситуацию, связанную с экстремистским поведением в молодежной среде, - подчеркнули в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельба в школе №175 в Казани. Полная хронология событий и последние новости на вечер 11 мая 2021 года

"КП" собрала полную хронологию событий страшного утра 11 мая. Рассказываем подробности стрельбы в школе №175 (подробнее)